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В Україні запустили перші пункти автозважування вантажівок

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 14:51
В Україні запустили перші пункти автозважування вантажівок
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У жовтні повинні запустити ще чотири пункти WiM поблизу Києва

В Україні поблизу Києва почали діяти перші два пункти автоматичного зважування вантажних автомобілів (WiM). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Повідомляється, що система зважування в русі WiM дозволяє автоматично отримати інформацію про дату і час проїзду, температуру навколишнього повітря і покриття дороги, смугу і напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну вагу і її розподіл по осях.

Очікується, що протягом наступного року-півтора повинні бути встановлені близько 100 подібних систем на відремонтованих ділянках доріг на всій території України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні планується запуск ще чотирьох пунктів автовзвешивания вантажівок поблизу Києва. До кінця року повинні бути разработы близько 100 таких пунктів на дорогах України.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна рада прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про окремих питаннях здійснення габаритно-вагового контролю". Метою закону є попередження передчасного руйнування автодоріг перевантаженими транспортними засобами.

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