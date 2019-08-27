В "Укравтодоре" сообщили, когда запустят пункты автовзвешивания грузовиков

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WiM начнут работать в шести пунктах вблизи Киева

"Укравтодор" планирует в октябре месяце запустить первые 6 пунктов для автоматического взвешивания грузовиков Weight-in-Motion (WiM), которые будут расположены под Киевом. Об этом сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью "Интерфакс-Украина".

По сообщению Новака, до конца года планируется подготовка программы по установке около 100 пунктов WiM. Стоять новые системы взвешивания будут на только что отремонтированных дорогах Украины.

"В октябре мы планируем запустить в работу первые шесть пунктов Weight-in-Motion на подъездах к Киеву. Это пилотный проект, который мы финансируем за счет средств международных финансовых организаций. На его реализацию мы получили около семи миллионов евро от Международного банка реконструкции и развития", - рассказал Новак.

Для полноценной работы системы WiM, по мнению Новака, необходимо внести изменения в законодательство, которые дадут возможность "Укравтодору" автоматически штрафовать перегруженные грузовики.

Отметим, что система WIM - это наземная площадка, содержащая интерактивные системы. Это оборудование может быть использовано для сбора данных и предварительной идентификации автомобилей, имеющих перегрузки и приближающихся к контрольным площадкам. Если фура перегружена, система автоматически считывает номера авто и оформляет штраф. Преимущество системы в том, что она считывает информацию во время движения авто, что должно исключить коррупционную составляющую, которая распространена в Украине на стационарных весовых комплексах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что две из шести площадок по взвешиванию автомобилей будут установлены на дороге М-06 вблизи Киева. Планировалось, что установка произойдет до 30 августа.