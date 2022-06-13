В Украине запретили еще одну партию

В Украине запретили функционирование еще одной политической партии. Суд частично удовлетворил требования Министерства юстиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Восьмого апелляционного административного суда.

Другие же исковые требования Министерства юстиции были отклонены.

В этот же раз было запрещено функционирование партии "Справедливости и развития”.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

Также менее чем неделю назад, в Украине было запрещено функционирование политической партии "Оппозиционный блок".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.