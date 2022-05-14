Зеленский подписал закон о запрете в Украине пророссийских партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийких партий. Верховная рада приняла документ 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая. Сегодня, 14 мая, документ возвращен в Раду с подписью главы государства. Представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале сообщила, что закон о запрете пророссийских партий вступит в силу на следующий день после опубликования.