В Україні заборонили ще одну партію

В Україні заборонили функціонування ще однієї політичної партії. Суд частково задовільнив вимоги Міністерства юстиції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Восьмого апеляційного адміністративного суду.
Цього ж разу було заборонено функціонування партії “Справедливості та розвитку”.
Суд задовольнив:
Інші ж позовні вимоги Міністерства юстиції були відхилені.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.
Також менш ніж тиждень тому, в Україні було заборонено функціонування політичної партії "Опозиційний блок".
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