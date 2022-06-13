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В Украине запретили еще одну партию

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Понедельник 13 июня 2022 16:07
В Украине запретили еще одну партию Фото: в Украине запретили партию "Справедливости и развития" (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине запретили функционирование еще одной политической партии. Суд частично удовлетворил требования Министерства юстиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Восьмого апелляционного административного суда.

В этот же раз было запрещено функционирование партии "Справедливости и развития”.

Суд удовлетворил:

  • запрет деятельности партии;
  • передачу средств и активов в собственность государства.

Другие же исковые требования Министерства юстиции были отклонены.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

Также менее чем неделю назад, в Украине было запрещено функционирование политической партии "Оппозиционный блок".

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