В Украине запретили еще одну партию

В Украине запретили функционирование еще одной политической партии. Суд частично удовлетворил требования Министерства юстиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Восьмого апелляционного административного суда.

В этот же раз было запрещено функционирование партии "Справедливости и развития”.

Суд удовлетворил:

запрет деятельности партии;

передачу средств и активов в собственность государства.

Другие же исковые требования Министерства юстиции были отклонены.