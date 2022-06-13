В Украине запретили еще одну партию
Фото: в Украине запретили партию "Справедливости и развития" (freepik.com)
В Украине запретили функционирование еще одной политической партии. Суд частично удовлетворил требования Министерства юстиции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Восьмого апелляционного административного суда.
В этот же раз было запрещено функционирование партии "Справедливости и развития”.
Суд удовлетворил:
- запрет деятельности партии;
- передачу средств и активов в собственность государства.
Другие же исковые требования Министерства юстиции были отклонены.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.
Также менее чем неделю назад, в Украине было запрещено функционирование политической партии "Оппозиционный блок".
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