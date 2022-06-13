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В Україні заборонили ще одну партію

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Понеділок 13 червня 2022 16:07
В Україні заборонили ще одну партію Фото: в Україні заборонили партію "Справедливості та розвитку" (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні заборонили функціонування ще однієї політичної партії. Суд частково задовільнив вимоги Міністерства юстиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Цього ж разу було заборонено функціонування партії “Справедливості та розвитку”.

Суд задовольнив:

  • заборону діяльності партії;
  • передачу коштів й активів партії у власність держави.

Інші ж позовні вимоги Міністерства юстиції були відхилені.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.

Також менш ніж тиждень тому, в Україні було заборонено функціонування політичної партії "Опозиційний блок".

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