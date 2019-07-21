В Украине закрылись избирательные участки

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Избирательные участки работали до 20:00

В день внеочередных парламентских выборов в воскресенье, 21 июля, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 вечера. Об этом сообщает РБК-Украина.

Избиратели могли проголосовать с 08:00 утра до 20:00.

Отметим, по данным Центризбиркома, по состоянию на 16:00 явка на выборах составила 36,57%. Больше всего избирателей (41,69%) пришли проголосовать в Черниговской области, меньше всего - в Закарпатской (30,05%).

Напомним, с 18 июля Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия информировала, что место голосования изменили 280 тыс. 992 украинца. При этом наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и города Киева - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.

Добавим, ранее Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Всего было зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1602 официальных наблюдателей и от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей.