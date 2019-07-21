В Україні закрилися виборчі дільниці

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виборчі дільниці працювали до 20:00

У день позачергових парламентських виборів у неділю, 21 липня, виборчі дільниці для голосування закрилися о 20:00 вечора. Про це повідомляє РБК-Україна.

Виборці могли проголосувати з 08:00 ранку до 20:00.

Відзначимо, за даними Центрвиборчкому, станом на 16:00 явка на виборах склала 36,57%. Найбільше виборців (41,69%) прийшли проголосувати в Чернігівській області, найменше - у Закарпатській (30,05%).

Нагадаємо, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія інформувала, що місце голосування змінили 280 тис. 992 українця. При цьому найбільша кількість заяв була подана від виборців Донецької області і міста Києва - 42 тис. 642 і 21 тис. 239 відповідно.

Додамо, раніше Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. Всього було зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій - 1602 офіційних спостерігачів та від 12 іноземних держав - 117 офіційних спостерігачів.