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ЦИК завершил регистрацию наблюдателей на выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    15.07.2019 - 15:33
ЦИК завершил регистрацию наблюдателей на выборах в Раду
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего комиссия зарегистрировала более 1700 наблюдателей

Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба комиссии в своем Facebook.

В частности, Центризбирком зарегистрировал 306 наблюдателей в понедельник, 15 июля.

ЦИК завершил регистрацию наблюдателей на выборах в Раду

"ЦИК завершил процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины... Во время сегодняшнего заседания комиссия зарегистрировала 306 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств", - говорится в сообщении.

При этом всего зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1602 официальных наблюдателей от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей.

Напомним, сегодня, 15 июля, последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) впервые обнародовала фотографии кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

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