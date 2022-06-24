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В Украине снова заговорили о закрытии неба из-за угроз России атаковать посольство США

Фото: в Украине снова заговорили о закрытии неба из-за угроз России атаковать посольство США (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Угрозы России о нанесении ракетного удара по посольству США в Киеве актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, которые поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", - отмечают в ГУР.

Ранее депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, в частности, по посольству США. По его мнению, поставка Украине реактивных систем залпового огня HIMARS якобы может приближать третью мировую войну.

Поэтому, по убеждению депутата, РФ должна распространять агрессивные действия на те страны, которые поставляют оружие для защиты Украины.

Напомним, в Украину уже прибыли американские ракетные системы HIMARS.

Кроме того, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.

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