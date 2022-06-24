В Україні знову заговорили про закриття неба через погрози Росії атакувати посольство США

Погрози Росії щодо нанесення ракетного удару по посольству США в Києві актуалізують питання про закриття неба над Києвом та всією країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

"Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною", - зазначають у ГУР.

Раніше депутат Держдуми РФ Юрій Швиткін закликав нанести удар по урядовим установам в Києві, зокрема, по посольству США. На його думку, постачання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS нібито може наближати третю світову війну.

Тому, на переконання депутата, РФ має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України.