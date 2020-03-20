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В Украине зафиксированы случаи внутреннего заражения коронавирусом

Новости » Общество     20.03.2020 - 05:10
В Украине зафиксированы случаи внутреннего заражения коронавирусом
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

На сегодня есть 54 подозрения на коронавирус в Украине

Новые случаи заражения коронавирусом, зарегистрированы 19 марта, являются первыми случаями заражения внутри страны. Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Также он добавил, что на сегодня растет количество подозрений на коронавирус, лаборатории получают все больше новых образцов на исследования.

"Сегодня мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь. Есть 5 положительных результатов. В страну зашла коронавирусная инфекция. В стране даже зафиксированы первые случаи внутреннего инфицирования", - заявил Ляшко.

Напомним, председатель Черновицкой Облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что пятеро новых заболевших коронавирусом не были за границей, а заразились внутри страны. В целом в Черновицкой области 15 больных.

Сейчас в Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев заражения коронавирусом.

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