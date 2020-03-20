В Україні зафіксовані випадки внутрішнього зараження коронавірусом

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

На сьогодні є 54 підозри на коронавірус в Україні

Нові випадки зараження коронавірусом, зареєстровані 19 березня, є першими випадками зараження всередині країни. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він додав, що на сьогодні зростає кількість підозр на коронавірус, лабораторії отримують все більше нових зразків на дослідження.

"Сьогодні ми отримали 54 підозри на коронавірусну хворобу. Маємо 5 позитивних результатів. В країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні навіть зафіксовані перші випадки внутрішньокраїнного інфікування", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, голова Чернівецької Облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив, що п'ятеро нових хворих коронавірусом не були за кордоном, а заразилися всередині країни. Загалом у Чернівецькій області 15 хворих.

Наразі в Україні число померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилося до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

Станом на вечір 19 березня в Україні офіційно підтверджено 26 випадків зараження коронавірусом.