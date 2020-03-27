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В Украине зафиксировано уже 310 больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 23:13
В Украине зафиксировано уже 310 больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки зафиксировано почти 100 новых случаев

В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус Инфо".

По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 марта количество инфицированных уже превысило 200 человек. Из них 5 умерли и 4 вылечились.

Напомним, вечером 27 марта в Киевской области подтвердили два новых случая коронавируса COVID-19 в Ирпенском районе. Оба случая были подтверждены у женщин, которые вернулись в Украину из-за границы. При этом одна из них беременная, она находится в данный момент в Белой Церкви.

Кроме того, в Днепропетровской области 27 марта подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Заболевшие недавно вернулись из Испании, Франции и ОАЭ.

РБК-Украина писало, что в Тернопольской области коронавирус обнаружили почти 20 медицинских работников. С 35 подтвержденных случаев в области, 18 - это медицинские работники. Сейчас на заражение коронавирусом проверили 153 медиков.

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