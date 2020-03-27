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В Тернопольской области коронавирусом заразились почти 20 медиков

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 22:01
В Тернопольской области коронавирусом заразились почти 20 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На коронавирус уже проверили 153 медработника

В Тернопольской области коронавирус обнаружили у почти 20 медицинских работников. Об этом заявил председатель Монастырского районного совета Владимир Данилюк в эфире "ТСН", передает РБК-Украина.

По словам Данилюка, с 35 подтвержденных случаев в области, 18 - это медицинские работники. По состоянию на сейчас на заражение коронавирусом проверили 153 медика.

"Был введен неправильный алгоритм в начале. Если есть грипп группы А или Б (у пациентов - ред.), мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работника нашей больницы был грипп группы A и коронавирус. Мы исключили коронавирус, поэтому ее все посещали. Поэтому такая печальная картина", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице коронавирусом заразился врач Подольского регионального центра онкологии. Сейчас медицинское учреждение закрыто, а на его территории работают инфекционисты. Территорию онкодиспансера охраняют правоохранители.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области сегодня подтвердили еще 2 случая заражения коронавирусом. Один из больных самостоятельно обратился к врачу и находится на самоизоляции.

Как известно, по состоянию на утро 27 марта в Украине лабораторно подтвердили 218 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 4 человека - трое взрослых и один ребенок. С начала вспышки коронавируса в Украине умерли пять человек.

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