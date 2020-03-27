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В Україні зафіксовано вже 310 хворих на коронавірус

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 23:13
В Україні зафіксовано вже 310 хворих на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу зафіксовано майже 100 нових випадків

В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус Інфо".

За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

Раніше повідомлялося, що станом на 27 березня кількість інфікованих вже перевищила 200 осіб. З них 5 померли і 4 вилікувалися.

Нагадаємо, ввечері 27 березня в Київській області підтвердили два нові випадки коронавируса COVID-19 в Ірпінському районі. Обидва випадки були підтверджені у жінок, які повернулися в Україну з-за кордону. При цьому одна з них вагітна, вона знаходиться в даний момент в Білій Церкві.

Крім того, в Дніпропетровській області 27 березня підтвердили ще три випадки захворювання коронавірусом. Хворі недавно повернулися з Іспанії, Франції і ОАЕ.

РБК-Україна писало, що у Тернопільській області коронавірус виявили у майже 20 медичних працівників. З 35 підтверджених випадків в області, 18 - це медичні працівники. Наразі на зараження коронавірусом перевірили 153 медиків.

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