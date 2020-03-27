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Под Киевом подтвердили еще два случая коронавируса

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 20:27
Под Киевом подтвердили еще два случая коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди заболевших беременная

В Киевской области подтвердили два новых случая коронавируса COVID-19 в Ирпенском районе. Об этом сообщили в Ирпенском горсовете в Facebook.

Отмечается, что оба случая были подтверждены у женщин, которые вернулись в Украину из-за границы. При этом одна из них беременная, она находится в данный момент в Белой Церкви.

"Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще два случая заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель", - сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

На данный момент устанавливается круг контактных лиц.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области 27 марта подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Заболевшие недавно вернулись из Испании, Франции и ОАЭ. Всего в области шесть случаев COVID-19.

Отметим, за прошлые сутки Министерство здравоохранения подтвердило 62 новых случая коронавируса по Украине. Всего, по состоянию на утро 27 марта, лабораторно были подтверждены 218 заболеваний.

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