В Украине зафиксирована дефляция

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены за месяц снизились на 0,3%

Потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем снизились на 0,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине снизились на 0,1%.

При этом в годовом измерении (к январю 2020 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года, поскольку в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 в. п., НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% центробанк оценивает новый нейтральный уровень учетной ставки.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,2%. При этом в годовом измерении (к январю 2020 года) инфляция замедлилась до 3,2% с 4,1% в декабре 2019 года.