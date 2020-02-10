Инфляция в Украине резко замедлилась

Фото: магазин (РБК-Украина)

Цены за последний год выросли всего на 3,2%

Потребительские цены в Украине в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

При этом в годовом измерении (к январю 2020 года) инфляция замедлилась до 3,2% с 4,1% в декабре 2019 года.

ukrstat.gov.ua

Продукты питания в Украине за январь 2020 года подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали овощи - на 6,6%, молоко - на 0,4% и хлеб - на 0,3%. В то же время яйца подешевели на 1,5%, сахар - на 1,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 5,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,7% (в том числе газ подорожал на 10,7%), а горячая вода и отопление подешевели на 2,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение - без изменений 0,0%, транспорт подешевел на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 4,0%), цены на связь выросли на 0,8%, отдых и культура без изменений 0,0%, образование подорожало на 1,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,7%.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года, поскольку в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 в. п., НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% центробанк оценивает новый нейтральный уровень учетной ставки.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.