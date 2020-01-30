ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ изменил прогноз по учетной ставке

Новости » Экономика     30.01.2020 - 14:49
НБУ изменил прогноз по учетной ставке
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Центробанк планирует снижение учетной ставки до 7%

Национальный банк Украины изменил прогноз по динамике учетной ставки. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране планы теперь более амбициозные.

"Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 в. п., мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки", - сказал он.

По оценкам НБУ, ожидается, что всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года.

Напомним, в июле 2019 года Национальный банк начал публикацию прогнозов по учетной ставке. Публикация прогноза будет происходить во время ежеквартального пересмотра макроэкономического прогноза НБУ. Базовый сценарий Национального банка предусматривал дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с апреля 2019 года начал цикл снижения учетной ставки, которая на тот момент составляла 18% годовых.

"Нафтогаз" уже продал часть из 2,9 млрд долларов от "Газпрома" НБУ улучшил прогноз по инфляции
Новости Украины Национальный банк Украиныставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь