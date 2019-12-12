НБУ резко снизил учетную ставку

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Учетная ставка определяет стоимость денег в стране, однако это не единственный фактор

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

Смолий напомнил, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1% и таким образом НБУ достиг своей среднесрочной цели.

Напомним, что по итогам ноября 2019 года 12-месячная инфляция в Украине уже снизилась до целевого уровня НБУ, составив 5,1%.

В июле НБУ начал публикацию прогнозов по учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.

Отметим, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п. п. до 17,5% годовых и начал цикл снижения ставки. В последний раз НБУ снижал ставку с 25 октября до 15,5% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.