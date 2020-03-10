В Україні зафіксована дефляція

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни за місяць знизилися на 0,3%

Споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно з лютим знизилися на 0,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні знизилися на 0,1%.

При цьому в річному вимірі (до січня 2020 року) інфляція сповільнилася до 2,4% з 3,2% у січні 2020 року.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року, оскільки в 2019 році споживча інфляція уповільнилася до 4,1% - найнижчого рівня за останні шість років.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що якщо інфляція стабілізується в цільовому коридорі 5% ± 1 в. п., НБУ зможе знизити ставку до 7% на кінець 2020 року. Саме на рівні 7% центробанк оцінює новий нейтральний рівень облікової ставки.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 0,2%. При цьому в річному вимірі (до січня 2020 року) інфляція сповільнилася до 3,2% з 4,1% у грудні 2019 року.