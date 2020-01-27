У Києві зафіксовано перший в епідсезоні випадок захворювання на коронавірус

В лабораторному центрі заявили, що це не китайський коронавірус
В Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні Київського міського лабораторного центру МОЗ України в Facebook.
Повідомляється, що в поточному епідсезоні до вірусологічної лабораторії доставили 73 зразка для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю.
Відзначимо, уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавіруса. Зокрема, з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.
Крім того, в Україні сформували оперативний штаб з представниками Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та Державної митної служби України.