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У Києві зафіксовано перший в епідсезоні випадок захворювання на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 13:53
У Києві зафіксовано перший в епідсезоні випадок захворювання на коронавірус
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

В лабораторному центрі заявили, що це не китайський коронавірус

В Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні Київського міського лабораторного центру МОЗ України в Facebook.

Повідомляється, що в поточному епідсезоні до вірусологічної лабораторії доставили 73 зразка для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів:

  • грип А (H1N1) - 3;
  • грип А нетиповий - 1;
  • грип В - 3;
  • аденовірус- 2;
  • бокавірус - 1;
  • короновірус - 1 (НЕ Є НОВИМ КИТАЙСЬКИМ КОРОНОВІРУСОМ);
  • ріновірус- 1.

У Києві зафіксовано перший в епідсезоні випадок захворювання на коронавірус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю.

Відзначимо, уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавіруса. Зокрема, з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

Крім того, в Україні сформували оперативний штаб з представниками Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та Державної митної служби України.

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