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В Украине зафиксирован еще один летальный случай от кори

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 17:43
В Украине зафиксирован еще один летальный случай от кори
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Ровенской области от кори умер 27-летний мужчина

В Ровенской области от кори умер 27-летний житель Дубровицкого района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ровно вечернее".

Как сообщается, мужчина заболел корью 2 января, а за медицинской помощью обратился 11 января, его госпитализировали в инфекционное отделение Дубровицкой ЦРБ.

"Лечение не дало положительного результата и 15 января мужчина умер. Мужчина был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило протекание кори. Заключительный диагноз - корь, тяжелое течение. Острый менингоэнцефалит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Ровенского лабораторного центра, это уже вторая смерть в области от кори в текущем году. Сообщается, что с начала 2019 года в области уже зарегистрировано 827 случаев кори, в том числе заболели 570 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 января текущего года в Ровенской области от осложнений кори умер 49-летний мужчина.

Кроме того, сообщалось, что 15 января во Львовской областной клинической больнице от осложнений, спровоцированных корью, умерла 36-летняя женщина.

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Новости Украины Ровенская областьКорь
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