В Україні зафіксовано ще один летальний випадок від кору

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У Рівненській області від кору помер 27-річний чоловік

У Рівненській області від кору помер 27-річний мешканець Дубровицького району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Рівне вечірнє".

Як повідомляється, чоловік захворів на кір 2 січня, а за медичною допомогою звернувся 11 січня, його госпіталізували в інфекційне відділення Дубровицької ЦРЛ.

"Лікування не дало позитивного результату і 15 січня людина померла. Чоловік був інвалідом ІІ групи, мав важку форму цукрового діабету, що в свою чергу ускладнило перебіг кору. Заключний діагноз - кір, важкий перебіг. Гострий менінгоенцефаліт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними Рівненського лабораторного центру, це вже друга смерть в області від кору у поточному році. Повідомляється, що з початку 2019 року в області вже зареєстровано 827 випадків кору, зокрема захворіли 570 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 січня поточного року в Рівненській області від ускладнень кору помер 49-річний чоловік.

Крім того, повідомлялося, що 15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна жінка.