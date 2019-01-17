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Во Львове от кори умерла женщина

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 11:05
Во Львове от кори умерла женщина
Фото: Львовская областная клиническая больница (УНИАН)

Это первая смерть от кори в области среди взрослых

Во Львовской областной клинической больнице во вторник, 15 января, от осложнений, спровоцированных кори, умерла 36-летняя женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

Как сообщила эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, это первая смерть от кори в области среди взрослых. В прошлом году это заболевание унесло жизни двоих детей.

"Корь спровоцировал у пациентки осложнение - пневмонию. Кроме того, она имела тяжелую сопутствующую патологию генетического характера. К сожалению, спасти ее не удалось", - сообщила Тимко.

Женщину госпитализировали в больницу утром 14 января в тяжелом состоянии: у нее была одышка, нарушение сознания, пневмония. По словам родственников, первые симптомы заболевания корью появились 11 января, 12 января - сыпь. Пациентку сразу положили в реанимационное отделение, но помочь ей не удалось. 15 января в 12:00 она умерла.

Отмечается, что в прошлом году во Львовской области корью заболели почти 12 тысяч человек. По состоянию на 17 января 2019 года с начала года - более 1000.

Напомним, за период с 28 декабря 2018 года до 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5 059 человек.

РБК-Украина писало, что на второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Ровенской области. Мужчине было 49 лет и у него не было прививки. Это уже второй смертельный случай от кори в этом году. В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.

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