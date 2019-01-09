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В Ровенской области от кори умер мужчина

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 11:58
В Ровенской области от кори умер мужчина
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Мужчина скончался в больнице 6 января

В Ровенской области от осложнений кори умер 49-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ровенского областного лабораторного центра в Facebook.

Как отмечается, мужчина, который проживал в пгт Квасилов, заболел корью 19 декабря и от кори не был привит.

"За медицинской помощью обратился 24 декабря и был госпитализирован в инфекционное отделение Ровенской ЦРБ. В связи с тяжелым течением заболевания 27 декабря переведен в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Мужчину спасти не удалось и 6 января мужчина скончался. Заключительный диагноз: отек головного мозга. Коревой энцефалит. Корь тяжелая форма, лабораторно подтвержден", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области от кори умер маленький мальчик из города Бердичева в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев.

Как писало РБК-Украина, в течение 2018 года свыше 54 тысяч украинцев заболели корью. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.

Более 2 тыс. украинцев заболели корью в начале года В Житомирской области от кори умер ребенок
Новости Украины Ровенская областьКорь
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