Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 7 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине резко выросла заболеваемость коронавирусом

Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в регионах Украины. По информации Минздрава, за последние сутки заболели COVID-19 в стране 487 человек. Это на 25% больше, чем днем ранее. За последние 24 часа скончались от осложнений инфекции 11 человек, выздоровели 118 пациентов. На данный момент в Украине зафиксированы 13184 случая заражения коронавирусом, умерли от инфекции 327 больных, выздоровели 2097.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество зараженных зафиксировано за сутки в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 7 мая

Черновицкая область – 1985 инфицированных. 37 зараженных выявлено за сутки в области. По информации главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, за последние 24 часа выздоровели 42 буковинца. Общая численность вылечившихся жителей региона составила 217 человек. Из всех инфицированных в области диагноз COVID-19 поставлен 330 медицинским работникам. Впервые заразившиеся коронавирусом в Украине были выявлены в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1651 инфицированный. В столице количество больных коронавирусом за сутки выросло на 68 пациентов, в том числе трое медиков. 17 новых зараженных выявлены в Киев-Печерской лавре. По словам мэра Виталия Кличко, госпитализированы с диагнозом коронавирус 205 человек, среди них 5 детей. 35 больных в тяжелом состоянии, 3 подключены к аппаратам вентиляции легких. Общее количество выздоровевших достигло 99 киевлян. Впервые больные COVID-19 зарегистрированы в городе 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1037 инфицированных. За последние сутки заразились коронавирусом 22 жителя области. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о положительном тесте на коронавирус женщин в одном из городских роддомов. Первые инфицированные COVID-19 обнаружены в регионе 19 марта.

Тернопольская область – 935 инфицированных. За сутки в регионе заразились 12 жителей, из них 7 человек в областном центре. Местные СМИ сообщают об инфицировании 3 сотрудников онкодиспансера. Среди всех больных коронавирусом в области 22 медицинских работника. Первые зараженные выявлены на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 891 инфицированный. За сутки в области зафиксировано 25 новых заражений. По данным СМИ, количество больных в общежитии под Киевом в городе Украинка увеличилось на 11 человек, среди них есть ребенок. На входе общежития установлен карантинный пост, более 100 жильцов находятся на самоизоляции. Среди всех инфицированных в регионе 108 медицинских работников. Первые больные COVID-19 в области обнаружены 17 марта.

Ровенская область – 787 инфицированных. За сутки в регионе подтверждены 8 новых случаев заражения. Коронавирус обнаружен у пяти жителей Ровенского района (трое из села Новая Украинка, по одному из сел Обарив и Рогачев), у одного из Млинивского района (село Смордва) и у 2 из Ровно. Впервые COVID-19 обнаружен в Сарненской районной больнице 27 марта.

Закарпатская область – 572 инфицированных. В регионе зарегистрированы 26 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Один из заболевших является военнослужащих Госпогранслужбы. Впервые коронавирус зафиксирован в области 26 марта.

Днепропетровская область – 568 инфицированных. За сутки в регионе заразилось рекордное число людей. Минздрав зафиксировал 90 новых инфицированных. Как уточнили в горсовете Днепра 35 человек заразились от одной больной, которая в данный момент находится в тяжелом состоянии. Первые больные COVID-19 появились в Днепре 19 марта.

Львовская область – 553 инфицированных. За сутки в регионе заразились коронавирусом 39 жителей. Мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что решение об ослаблении карантина будет приниматься только при условии, что динамика заболеваемости пойдет на спад. "39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина", - отреагировал на статистику Садовый. Первые данные об инфицированных во Львове были опубликованы 20 марта.

Одесская область – 505 инфицированных. В Одессе от коронавируса умер мужчина, находившийся на кислородной поддержке. За сутки в области заразились 36 пациентов. На данный момент госпитализированы с коронавирусом 179 больных. Наибольшее количество инфицированных в Подольском районе – 224, в Одессе – 88, в Беляевском районе – 66, в Измаильском – 20. Впервые коронавирус обнаружен в области 24 марта.

Винницкая область – 472 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 18 жителей региона. С начала года вылечились от COVID-19 в регионе 219 больных, в том числе 75 медиков. Первые данные о зараженных в Виннице стали известны 25 марта.

Житомирская область – 456 инфицированных. В Житомире от кронавируса скончался 89-летний мужчина из Бердичева. Эта смерть стала 11 летальным случаем болезни в регионе. По информации главы облгосадминистрации Виталия Бунечко, в области за сутки заразились 7 человек в Малине, Житомире, Романове, Коростышеве, Любаре и Любарском районе. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Житомире (153), Коростене (97) и Бердичеве (88). Из-за перезагруженности областная лаборатория сообщила, что ближайшие два дня не будет принимать биоматериалы для анализа. Впервые болезнь обнаружена в регионе 12 марта.

Харьковская область – 403 инфицированных. Глава облгосадминистрации Алексей Кучер проинформировал о 30 новых заражениях за сутки. На данный момент госпитализированы 148 жителей региона, 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Первые больные коронавирусом в регионе выявлены 28 марта.

Кировоградская область – 402 инфицированных. За сутки в области заболела коронавирусом 43-летняя медсестра из Александрии. Глава облгосадминистрации Андрей Балонь проинформировал о выздоровлении 27 жителей. Первые инфицированные в области зарегистрированы 29 марта.

Волынская область – 359 инфицированных. За сутки в регионе скончались от коронавируса 67-летняя женщина из Киверцов и 66-летний мужчина из Нововолынска. У обоих были сопутствующие заболевания сердца и сахарный диабет. В течение 24 часов количество зараженных увеличилось в регионе на 16 жителей. В больницах подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 4 больных. Первые данные о коронавирусе на Волыни появились 25 марта.

Черкасская область – 314 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью в регионе за сутки не изменилась. На данный момент в регионе госпитализирован 31 больной. За все время в области зарегистрировано 10 летальных случаев и 133 выздоровления. Первые зараженные коронавирусом обнаружены на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 298 инфицированных. За сутки в регионе выявлены 11 новых случаев заражения, из них 10 - в Запорожье и 1 - в Запорожском районе. За сутки зарегистрировано 3 случая выздоровления. Первые данные о COVID-19 зафиксированы в Запорожье 25 марта.

Полтавская область – 232 инфицированных. По данным властей за сутки в регионе выявлен 1 случай заражения в Кобелякском районе. Один пациент с COVID-19 в области подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За все время пандемии вылечились 55 жителей региона. Первые больные коронавирусом выявлены в Полтаве 27 марта.

Николаевская область – 165 инфицированных. За сутки в регионе выявлены 2 новых случая заражения. Санитарные службы проводят дезинфекцию Южноукраинской атомной электростанции, где заразились сразу 12 сотрудников, половина из них госпитализированы с пневмонией, 1 - в тяжелом состоянии. 700 работников АЭС перевели на дистанционную работу, а сотрудников, которые ответственны за работу реакторов, поселили на территории предприятия. Первые заболевшие коронавирусом в области были обнаружены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 143 инфицированных. Глава облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил о новом заражении 33-летнего мужчины в Чаплинском районе. За все время пандемии в области выздоровели 57 жителей. Впервые пациент с диагнозом COVID-19 зарегистрирован в Херсоне 25 марта.

Хмельницкая область – 134 инфицированных. За сутки в регионе заразились 15 жителей, вылечились 5. За все время пандемии в регионе сообщили о 35 выздоровлениях пациентов с COVID-19. Впервые инфицированные обнаружены в Хмельницке 27 марта.

Сумская область – 130 инфицированных. В регионе зафиксированы 18 новых случаев заражения. По данным Сумского областного лабораторного центра, 11 новых инфицированных заразились от больного продавца супермаркета в Сумах. Один случай болезни выявлен среди военнослужащих Госпогранслужбы. За все время пандемии скончались от COVID-19 4 жителей региона, выздоровели 63 человека. Впервые инфекция обнаружена в области 25 марта.

Донецкая область – 85 инфицированных. За сутки в Мариуполе подтверждены два новых случая инфицирования. Заболели коронавирусом 38-летние мужчина и женщина из семьи зараженного COVID-19. За все время пандемии в регионе вылечились 14 больных. Первые инфицированные в регионе зафиксированы 18 марта.

Черниговская область – 65 инфицированных. Количество зараженных в регионе за сутки увеличилось на одного больного. Впервые коронавирус выявлен в области 26 марта.

Луганская область – 42 инфицированных. 4 новых зараженных выявили в поселке Новопсков. "Два человека контактировали с заболевшими ранее. Один находился на лечении с пневмонией, еще один — контактный, оба вернулись из РФ", — уточняет пресс-служба облгосадминистрации. Впервые заболевшие COVID-19 обнаружены в области 25 марта.