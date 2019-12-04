ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине зафиксировали рост заболеваемости гриппом

Новости » Общество     04.12.2019 - 15:08
В Украине зафиксировали рост заболеваемости гриппом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За неделю гриппом заболели почти 171 тыс. людей

За прошедшую неделю на грипп в Украине заболели 170 950 человек, из них 69% дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отмечается, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 447,1 на 100 тыс. населения, что на 6% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Кроме того, было зарегистрировано 13 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. По результатам лабораторного исследования получено два положительных результата: определен вирус гриппа типа A(H3) и парагрипп.

"В стране зафиксировано редкое географическое распространение гриппа. С начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 16 635 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 193 882 лица.

Напомним, в Киеве в течение прошлой недели было зарегистрировано 11 466 больных гриппом и ОРВИ. В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детского населения.

Кроме того, в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредили, что в Украине зимой этого года будут распространяться четыре вирусы гриппа.

В Украине за неделю гриппом заболели более 158 тыс. человек За неделю от гриппа в Украине умерли три человека
Новости Украины грипп в Украине
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь