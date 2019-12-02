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В Киеве зафиксировали рост заболеваемости гриппом

Новости » Общество     02.12.2019 - 17:54
В Киеве зафиксировали рост заболеваемости гриппом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На прошлой неделе заболели 11,5 тыс. людей

В течение прошлой недели в Киеве зарегистрировано 11 466 больных на грипп и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и является ниже базового показателя на 49,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 388,6.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детского населения. Так, детей заболело - 7 634 (рост на 12,8%), взрослых - 3 832 человека (снижение на 1,9%).

Среди школьников заболеваемость выросла на 13,5%: 3271 случай, что составляет 42,8% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью.

Кроме того, в медицинские учреждения за прошедшую неделю госпитализировано 126 человек, из них 114 - дети.

Напомним, в течение недели 18-24 ноября в Киеве зарегистрирован 10 675 больных на грипп и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредил, что в этом году зимой в Украине будут распространяться четыре вирусы гриппа.

В этом году гриппом в Украине могут заболеть почти 7 млн человек Прививки от гриппа сделали более 90 тыс. украинцев с начала эпидемического сезона
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