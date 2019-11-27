В Украине за неделю гриппом заболели более 158 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активность гриппа находится на не эпидемических уровнях

За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 158 876 человека, из них 68,3% - дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как сообщается, интенсивный показатель заболеваемости составил 415,5 на 100 тыс. населения, что на 12,8% меньше эпидемического порога по Украине.

За неделю зарегистрировано 16 случаев среди пациентов гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ). По результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции 15 образцов материалов больных ТОРИ получено один положительный результат: определены вирус гриппа типа A (H3).

"Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа", - говорится в сообщении.

За прошлую неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

Напомним, в 2019 году Украина полностью обеспечена сывороткой против дифтерии, несколько сотен флаконов раздали дополнительно в регионы.

Кроме того, Министерство здравоохранения планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, законопроект "должен сломать советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".