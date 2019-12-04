В Україні зафіксували зростання захворюваності на грип

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За тиждень на грип захворіли майже 171 тіс. людей

За минулий тиждень на грип в Україні захворіли 170 950 людей, із них 69% діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 447,1 на 100 тис. населення, що на 6% менше рівня епідемічного порога по Україні.

Крім того, було зареєстровано 13 випадків грипоподібного захворювання та 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження отримано два позитивні результати: визначено вірус грипу типу A(H3) і парагрип.

"У країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу. З початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що впродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 16 635 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 193 882 особи.

Нагадаємо, у Києві протягом минулого тижня було зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип на 7,4% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дитячого населення.

Крім того, в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського попередили, що в Україні взимку цього року будуть поширюватись чотири віруси грипу.