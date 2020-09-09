ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели рекордное количество человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября, зафиксировали рекорд по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Вылечились 1 157 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в стране с начала пандемии вылечились от COVID-19 64 703 человека. Активным больными остаются 75 348 человек.

Предыдущий рекорд был установлен 29 августа. Тогда выздоровели 1055 человек.

Самые читаемые новости

Напомним, всего за прошедшие сутки в стране подтвердили 2551 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии превысило 143 тысячи человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Кроме этого сообщалось, что в Офисе президента не считают реалистичным на данный момент новый "локдаун" в стране.

Также РБК-Украина писало, что центральная власть планирует проводить "индивидуальные беседы" с мэрами, которые будут отказываться выполнять карантинные требования.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рекордКоронавирус