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В ОП рассказали, возможен ли новый "локдаун" по всей стране

Киев, Среда 09 сентября 2020 08:42
В ОП рассказали, возможен ли новый "локдаун" по всей стране
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Офисе президента считают, что у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса. А также поддержать предпринимателей.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - объяснил Подоляк.

Напомним, по данным Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волне эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.

РБК-Украина писало, что с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Отметим, в Черновицкой области от коронавируса скончались уже более 300 человек.

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