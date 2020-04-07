В Украине зафиксировали новый случай выздоровления от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эта женщина первая, которая заразилась коронавирусом в Сумах

Женщина, у которой первой в Сумах подтвердили коронавирус, выздоровела. Об этом сообщили на брифинге в Сумской ОГА, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский, второй тест показал, что у женщины коронавируса уже нет.

"Первая больная, у которой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил он.

Збаражский добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.

Напомним, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Однако, в Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19. Умерла женщина, у которой диагноз подтвердили вчера.

Вместе с тем, в Минздраве сказали, что украинцы должны соблюдать карантинные ограничения для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.