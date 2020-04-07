ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине зафиксировали новый случай выздоровления от коронавируса

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 13:42
В Украине зафиксировали новый случай выздоровления от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эта женщина первая, которая заразилась коронавирусом в Сумах

Женщина, у которой первой в Сумах подтвердили коронавирус, выздоровела. Об этом сообщили на брифинге в Сумской ОГА, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский, второй тест показал, что у женщины коронавируса уже нет.

"Первая больная, у которой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил он.

Збаражский добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.

Напомним, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Однако, в Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19. Умерла женщина, у которой диагноз подтвердили вчера.

Вместе с тем, в Минздраве сказали, что украинцы должны соблюдать карантинные ограничения для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции В Киеве на двухнедельной обсервации находятся более 200 человек
Новости Украины СумыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь