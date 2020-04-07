ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні зафіксували новий випадок одужання від коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 13:42
В Україні зафіксували новий випадок одужання від коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ця жінка перша, яка заразилась коронавірусом в Сумах

Жінка, у якої першою в Сумах підтвердили коронавірус, одужала. Про це повідомили на брифінгу в Сумській ОДА, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський, другий тест показав, що у жінки немає вже коронавірусу.

"Перша хвора, у якою був діагностований коронавірус, на сьогоднішній день здорова. Друге дослідження, яке ми провели, показало, що в неї немає вже коронавірусу", - зазначив він.

Збаражський додав, що сьогодні або протягом трьох днів її можуть виписати.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Втім, у Збройних силах України зафіксували першу смерть через коронавірус COVID-19. Померла жінка, у якої діагноз підтвердили вчора.

Разом з тим, у МОЗ сказали, що українці повинні дотримуватися карантинних обмежень задля якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні.

В Україні запрацював додаток для контролю обсервації і самоізоляції У Києві на двотижневій обсервації перебувають понад 200 осіб
Новини України СумиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся