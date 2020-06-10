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В Украине зафиксировали 525 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 08:36
В Украине зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
Фото: коронавирус в Украине (РБК-Украина)

Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 28 381 человек

В Украине растет количество новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки заразились еще 525 человек и 357 выздоровели.

Такие данные приводит карта Центра общественного здоровья.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 28 381 человек. Также сообщается, что за минувшие сутки скончались от вируса еще 23 человек.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса.

Отметим, что Украина частично сняла карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты, с 5 июня выполняются внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.

При этом Минздрав считает, что Львовская область не готова к ослаблению карантина из-за большого числа новых заражений коронавирусом за последние 7 дней.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области решили ужесточить карантин из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

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Автор: Анастасия Рокитна

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