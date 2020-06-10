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Шмыгаль: мы сегодня находимся на сложном этапе экономического кризиса

Новости » Политика     10.06.2020 - 08:29
Шмыгаль: мы сегодня находимся на сложном этапе экономического кризиса
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль заявил, что май и апрель были провалены с точки зрения ВВП

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса. Май и апрель были провалены с точки зрения ВВП.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период длится, непростые времена, возможно, еще впереди", - заявил он.

Впрочем, Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.

"Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест... Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться", - добавил он.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что одним из пунктов меморандума с МВФ является продолжение пенсионной реформы.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины кризисДенис Шмыгаль
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