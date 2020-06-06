ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Житомирской области усилили

Новости » Коронавирус     06.06.2020 - 13:05
Карантин в Житомирской области усилили
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В области возросло число случаев коронавируса

В Житомирской области решили усилить карантин. Причиной стал рост уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила Житомирская ОГА после заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирус COVID-19 в Житомирской области - 123 за период с 1 до 4 июня включительно на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней, говорят в ОГА.

Ранее стало известно, что глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициировал ужесточение карантинных мер, таким образом область не будет переходить на очередной этап ослабления.

Напомним, в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших.

Отметим, из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут пересмотреть 12 июня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины карантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь