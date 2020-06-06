Карантин в Житомирской области усилили

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В области возросло число случаев коронавируса

В Житомирской области решили усилить карантин. Причиной стал рост уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила Житомирская ОГА после заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирус COVID-19 в Житомирской области - 123 за период с 1 до 4 июня включительно на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней, говорят в ОГА.

Ранее стало известно, что глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициировал ужесточение карантинных мер, таким образом область не будет переходить на очередной этап ослабления.

Напомним, в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших.

Отметим, из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут пересмотреть 12 июня.

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Автор: Анастасия Рокитна