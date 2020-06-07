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В Украине 4 области все еще не готовы ко второму этапу смягчения карантина

Новости » Коронавирус     07.06.2020 - 12:12
В Украине 4 области все еще не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

К ослаблению карантинных ограничений также не готов Киев

По состоянию на 7 июня Киев и 4 области не готовы к смягчению карантина. Причиной является большое количество новых случаев заражений коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Карантинные ограничения пока нельзя ослаблять в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в городе Киеве.

Во всех вышеупомянутых регионах такая ситуация сложилась из-за слишком высокого числа новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

При этом днем ранее Житомирская и Донецкая области не были готовы к смягчению карантина.

В Украине 4 области все еще не готовы ко второму этапу смягчения карантина

Инфографика Минздрава (moz.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Житомирской области решили ужесточить карантин из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Кроме этого, из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут просмотреть 12 июня.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 больных.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Украинакарантин
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