В Украине 4 области все еще не готовы ко второму этапу смягчения карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

К ослаблению карантинных ограничений также не готов Киев

По состоянию на 7 июня Киев и 4 области не готовы к смягчению карантина. Причиной является большое количество новых случаев заражений коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Карантинные ограничения пока нельзя ослаблять в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в городе Киеве.

Во всех вышеупомянутых регионах такая ситуация сложилась из-за слишком высокого числа новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

При этом днем ранее Житомирская и Донецкая области не были готовы к смягчению карантина.

Инфографика Минздрава (moz.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Житомирской области решили ужесточить карантин из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Кроме этого, из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут просмотреть 12 июня.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 больных.

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Автор: Максим Зайченко