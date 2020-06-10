В Україні зафіксували 525 нових випадків COVID-19

Фото: коронавірус в Україні (РБК-Україна)

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 28 381 людей

В Україні зростає кількість нових випадків COVID-19. За минулу добу заразились ще 525 людей та 357 людей одужали.

Такі дані наводить карта Центру громадського здоров'я.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 28 381 людей. Також повідомляється, що за минулу добу померли від вірусу ще 23 людини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна знаходиться на складному етапі економічної кризи.

Зазначимо, Україна частково зняла карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти, з 5 червня виконуються внутрішні рейси, запуск міжнародних очікується після 15 числа.

При цьому МОЗ вважає, що Львівська область не готова до ослаблення карантину через велике число нових заражень коронавірусом за останні 7 днів.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області вирішили посилити карантин через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

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Автор: Анастасия Рокитна