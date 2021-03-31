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В Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 14:40
В Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35% Фото: заболеваемость ОРВИ в Украине превышает эпидпорог более чем на треть (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта ОРВИ, включая COVID-19, заболели 247 497 человека.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"С 22 по 28 марта 2021 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 247 497 человека, из них 33,8% - дети в возрасте до 17 лет. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель заболеваемости на 5,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

"Интенсивный показатель заболеваемости на 34,8% превышает эпидемический порог, рассчитанный для Украины, и составляет 651,4 на 100 000 населения", - информируют в Минздраве.

Так, неэпидемический уровень активности сохраняется в Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Черновицкой областях. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

"Очень высокий уровень зафиксирован в Тернопольской области. Высокий уровень сохраняется в Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской и Донецкой областях. В других регионах - интенсивность эпидпроцесса на среднем уровне", - сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю против гриппа вакцинировались 566 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 194 675 человек, включая 94 940 - из групп медицинского и эпидемического риска.

Как писало РБК-Украина, в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания) превысила эпидемический порог на 19,5%.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания) превысила эпидемический порог на 9,1%.

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