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В Україні захворюваність ГРВІ перевищує епідпоріг майже на 35%

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 14:40
В Україні захворюваність ГРВІ перевищує епідпоріг майже на 35% Фото: захворюваність на ГРВІ в Україні перевищує епідпоріг більш ніж на третину (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Україні захворюваність ГРВІ перевищує епідпоріг майже на 35%. З 22 до 28 березня на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіли 247 497 людини.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"З 22 до 28 березня 2021 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 247 497 людини, із них 33,8% - діти віком до 17 років. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що показник захворюваності на 5,5% менше показника за аналогічний період минулого сезону.

"Інтенсивний показник захворюваності на 34,8% перевищує епідемічний поріг, розрахований для України, і становить 651,4 на 100 000 населення", - інформують у МОЗ.

Так, неепідемічний рівень активності зберігається у Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Чернівецькій областях. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

"Дуже високий рівень зафіксовано в Тернопільській області. Високий рівень зберігається у Волинській, Житомирській, Київській, Черкаській, Сумській та Донецькій областях. В інших регіонах - інтенсивність епідпроцесу на середньому рівні", - сказано у повідомленні.

Крім того, за тиждень проти грипу вакцинувалися 566 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 194 675 людей, зокрема 94 940 - з груп медичного та епідемічного ризиків.

Як писало РБК-Україна, в Києві захворюваність на грип та ГРВІ (гострі респіраторні вірусні захворювання) перевищила епідемічний поріг на 19,5%.

Нагадаємо, минулого тижня у Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ (гострі респіраторні вірусні захворювання) перевищила епідемічний поріг на 9,1%.

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