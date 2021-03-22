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Более 12 тысяч больных: в Харьковской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

Новина українською → Харьковская область, Понедельник 22 марта 2021 18:44
Более 12 тысяч больных: в Харьковской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ Фото: простуженный человек (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания) превысила эпидемический порог на 9,1%. Только за неделю заболеваемость выросла на 35,9%.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного центра Министерства здравоохранения Украины.

За неделю в области заболели гриппом и ОРВИ 12 328 человек, из них 4086 (33,1%) детей в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости ОРВИ составляет 466,47. Уровень заболеваемости характеризуется как средний. Рост произошел как за счет заболеваемости взрослого населения (на 42,1%), так и детского (на 25,0%).

За минувшую неделю были госпитализированы 1035 человек, в том числе 181 ребенок (17,5%). Превышение собственных показателей эпидемических порогов зарегистрировано почти во всех районах области, кроме Балаклейского, Близнюковского, Великобурлукского, Изюмского, Коломакского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ регистрируется в Боровском районе - 1018,89 на 100 тысяч населения, где показатель эпидемического порога превышен в 2,5 раза. Самый низкий - в Великобурлукском (144,76 на 100 тысяч населения).

Напомним, в Украине от коронавируса умирает в 2,5 раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии. Такие данные приводит Госслужба статистики.

Кроме того, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве также превысила эпидпорог.

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