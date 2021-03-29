Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог на 20%

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания) превысила эпидемический порог на 19,5%. Однако в столице уровень заболеваемости понизился на 2,2%.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает сайт городской администрации .

По его словам, за неделю в Киеве зарегистрировано 26 575 больных гриппом и ОРВИ. Эпидемический процесс характеризуется низкой интенсивностью, показатель заболеваемости составляет 895,6.

Среди заболевших 7 490 детей (снижение на 13,2%) и 19 085 взрослых (рост на 2,9%). При этом доля детей в структуре заболеваемости немного снизилась.

"В структуре заболеваемости дети составляют 28,2%, а на предыдущей неделе - 31,8%. 47,1% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,2% - зарегистрировано 3531 случай", - рассказал Поворозник.

В медицинские учреждения за 12-ю неделю доставили 2033 человека, из них 91 ребенок.