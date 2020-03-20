В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом, - Зеленский

В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

В обращении Зеленский заявил, что это одна из самых лучших новостей за последние дни.

"У нас очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус и он во второй раз показал негативный результат. А значит, можем констатировать официально - в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой", - заявил президент.

Напомним, по состоянию на 20 марта, в Украине зарегистрировано 26 случаев заражения коронавируса и три летальных исхода.

Кроме того, Национальная гвардия установили блокпосты на въездах в города в областях, в которых введен режим чрезвычайной ситуации. Военные совместно с полицией будут следить за соблюдением правил карантина и за пассажирскими перевозками.