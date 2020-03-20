В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом, - Зеленський

В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

У зверненні Зеленський заявив, що це одна з найкращих новин за останні дні.

"Ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус і він вдруге показав негативний результат. А значить, можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка видужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, і він повертається додому ", - заявив президент.

Нагадаємо, станом на 20 березня, в Україні зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом і три летальні випадки.

Крім того, Національна гвардія встановили блокпости на в'їздах до міст в областях, в яких введено режим надзвичайної ситуації. Військові спільно з поліцією стежитимуть за дотриманням правил карантину та за пасажирськими перевезеннями.