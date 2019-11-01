В Украине выросло количество случаев заболевания дифтерией

Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 1 ноября зарегистрирован 21 случай заболевания

По состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрировано 21 случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них - в течение октября.

"На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз "дифтерия", - сказала она.

Дивіться наживо пресбрифінг МОЗ України та Центр громадського здоров’я України «Оперативна інформація про епідемічну ситуацію в країні щодо дифтерії» Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Напомним, по словам генерального директора центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимира Курпита, основная причина увеличения количества случаев заболевания на дифтерию связана с недостаточным охватом вакцинации. Он добавил, что из-за низкого уровня вакцинации от дифтерии существует угроза распространения болезни.

Также РБК-Украина сообщало, что первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде. Позже три случая заболевания дифтерией зарегистрированы в Киеве и один в Тернополе.

РБК-Украина писало, что в Закарпатскую область доставили партию сыворотки против дифтерии, которую передали из соседних областей.

В Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки против дифтерии, которая была предоставлена Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областями. Кроме того, еще 100 флаконов противодифтерийной сроватки приобрела Индия.