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В Украине выросло количество случаев заболевания дифтерией

Новости » Общество     01.11.2019 - 13:31
В Украине выросло количество случаев заболевания дифтерией
Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 1 ноября зарегистрирован 21 случай заболевания

По состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрировано 21 случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них - в течение октября.

"На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз "дифтерия", - сказала она.

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Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Напомним, по словам генерального директора центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимира Курпита, основная причина увеличения количества случаев заболевания на дифтерию связана с недостаточным охватом вакцинации. Он добавил, что из-за низкого уровня вакцинации от дифтерии существует угроза распространения болезни.

Также РБК-Украина сообщало, что первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде. Позже три случая заболевания дифтерией зарегистрированы в Киеве и один в Тернополе.

РБК-Украина писало, что в Закарпатскую область доставили партию сыворотки против дифтерии, которую передали из соседних областей.

В Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки против дифтерии, которая была предоставлена Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областями. Кроме того, еще 100 флаконов противодифтерийной сроватки приобрела Индия.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцинадифтерия
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