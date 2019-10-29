ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии

Новости » Общество    29.10.2019 - 11:45
В Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии
Иллюстративное фото (УНИАН)

В течение октября зарегистрировано 18 случаев заболевания

С начала 2019 года в Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них зарегистрированы в течение октября. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Сообщается, что пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

"По состоянию на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренной плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 тыс. детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что целью прививки является создание антитоксического иммунитета против дифтерии.

Напомним, в Киеве зарегистрированы три случая заболевания дифтерией. Первым в Киеве дифтерией заболел 9-летний школьник, который не был привит. Вторая заболевшая - 35-летняя женщина, которая попала в больницу в состоянии средней тяжести. Третий случай зафиксирован 28 октября - в инфекционное отделение Александровской больницы доставили мужчину с симптомами этой болезни.

РБК-Украина сообщало,что первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде.

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания дифтерией В Закарпатскую область доставили противодифтерийную сыворотку
Новости Украины Вакцинаболезньвспышка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь