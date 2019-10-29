В Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии

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В течение октября зарегистрировано 18 случаев заболевания

С начала 2019 года в Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них зарегистрированы в течение октября. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Сообщается, что пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

"По состоянию на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренной плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 тыс. детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что целью прививки является создание антитоксического иммунитета против дифтерии.

Напомним, в Киеве зарегистрированы три случая заболевания дифтерией. Первым в Киеве дифтерией заболел 9-летний школьник, который не был привит. Вторая заболевшая - 35-летняя женщина, которая попала в больницу в состоянии средней тяжести. Третий случай зафиксирован 28 октября - в инфекционное отделение Александровской больницы доставили мужчину с симптомами этой болезни.

РБК-Украина сообщало,что первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде.